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Geçtiğimiz haftaya bomba gibi düşen Thodex skandalının ardından 8.30 TL'nin üzerine çıkan Dolar kuru bu hafta yatay yönlü hareketlini sürdürüyor. Dövizde son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

29 NİSAN DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru dün 8.20 bandında yatay hareketinin ardından akşam Fed'in faiz kararı sonrasında da benzer seyrini korudu. Fed'in beklentilere paralel olarak faizleri değiştirmemesi ve varlık alımlarına yönelik programın değişmeyecek olması piyasaları yükseltirken dolarda kısmi değer kaybı görüldü.

Dolar/TL karar sonrası 8.20 altının test etti ancak kalıcı olamadı. 29 Nisan sabahı dolar kuru 8.2085'ten başladı.

Enflasyon raporunda Başkan Kavcıoğlu'nun sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalarıyla kur 8.15 seviyesine çekildi.

29 NİSAN EURO KAÇ TL OLDU?

Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.