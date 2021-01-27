Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

Dolar kaç TL? Dolar ve euro ne kadar oldu? (27.01.2021)

Dolar kaç TL oldu? Piyasaları yakından takip eden ekonomistler ve vatandaşlar dolardaki son durumu merak ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,36 seviyesinde işlem görüyor. Dün en düşük 7,3349, en yüksek 7,4344 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den tamamladı

Dolar kaç TL? Dolar ve euro ne kadar oldu? (27.01.2021)
AA

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama dolardaki son durumu belirleyecek. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,3610'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,9530'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 10,1120'den satılıyor.

Dolar endeksi 90,1-90,4 dar bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2163 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk Enflasyon Raporu'nun beklendiğini, yurt dışında ise bu akşamki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolar kritik toplantı öncesi düşüşte - 27 Ocak dolar kuru
DÖVİZDolar Fed öncesi düşüşte
Dolarda son durum! Dolar son dakika! 26 Ocak 2021 dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son dakika! Dolarda kritik hafta! 25 OCak dolar kuru
DÖVİZDolarda kritik hafta
Dolar son dakika! Dolar düşüşe geçti! 22 Ocak dolar kuru
DÖVİZDolar haftanın son günü düşüşte
21 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? 21 Ocak 2021 Dolar, Euro kuru
DÖVİZ21 Ocak 2021 Dolar, Euro kuru
AB'den dolara karşı avroyu güçlendirme planı
DÖVİZAB'den dolara karşı Euro hamlesi
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 20 Ocak 2021 döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolarda son dakika! Dolarda son durum! 19 Ocak 2020 döviz kuru - Haberler
DÖVİZDolarda son durum
18 Ocak dolar TL kuru| Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?
DÖVİZDolar ne kadar, kaç TL? Güncel kur
Dolar son dakika! Dolarda gözler TCMB'de - 18 Ocak döviz kuru
DÖVİZDolarda gözler TCMB'de