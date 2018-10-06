dolar ne kadar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1500 lira, satışta 6,1747 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1201 lira, satışta 6,1447 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 386,67 puan artışla 94.883,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 142,16 puan ve yüzde 0,15 azalarak 94.354,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 510,57 puan ve yüzde 0,54 değer kaybederek 93.986,22 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.169,15 puanı, en yüksek 95.025,95 puanı gören endeks, günü yüzde 0,41 artışla 94.883,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 4,23 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybetti.

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ALTININ ONSU NE KADAR?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.201,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazanarak 238 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1511, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 113,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 84,71 dolardan işlem görüyor.

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