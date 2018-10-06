Altın fiyatların son durum! Bugün 6 Ekim altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırımcılar tarafından hafta sonu da merak bile ediliyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,21 azalışla 237,00 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 237 bin, en yüksek ise 238 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 238 bin 200 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları bugün