Ekonomi gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları yakından takip ediliyor. Salı günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydetmesinin ve bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararının dolar kuruna nasıl yansıyacağı merak ediliyor. 14 Nisan Perşembe gününde dolar kuru güne %0,05 artış ile başladı. İşte, 14 Nisan Perşembe günü güncel dolar kuru...

14 NİSAN 2022 DOLAR KURU

14 Nisan Perşembe saat 10.00 itibarıyla 1 dolar 14,60 liradan işlem görüyor.