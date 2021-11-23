Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Kasım dolar kuru 11 lira 41 kuruş sınırında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı sonrası rekor kıran dolar, ABD Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen açıklamalarla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte dolar kuru yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün dolar ne kadar? İşte güncel dolar TL kuru...

DOLAR NE KADAR OLDU?

23 Kasım 2021 Salı günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 11 lira 41 kuruştan işlem görüyor.