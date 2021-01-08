Dolar ve euro ne kadar kaç TL? Her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün ABD'de yaşanan darbe girişimi sonrası dolar TL kuru ve euro TL kuru düşüşe geçmişti. Bugün ise dolar cephesinde ibre yeniden yeşile döndü. Peki, dolar ne kadar kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? İşte 8 Ocak güncel euro ve dolar TL kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dün aşağı yönlü seyre geçen ve uzun süre sonra 7 lira 30 kuruşun altını gören dolar TL kuru bugün serbest piyasada aşağı yönlü seyirle güne başladı.

Saat 10.00'da Habertürk ekonomi sayfasından alınan verilere göre dolar TL kuru 7 lira 33 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

Uzun süre sonra dün 9 liranın altına gerileyen euro TL kuru ise bugün de yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Saat 10.00'da kaydedilen verilere göre ise euro TL kuru 8,99 TL'den serbest piyasada işlem görüyor.