Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Döviz
ABONE OL

Dolar neden yükseliyor? 4 Ekim dolar TL kuru ne kadar - Gün sonu

Dolar neden yükseliyor? Geçtiğimiz akşam açıklanan FED faiz kararı sonrasında bugün öğleden sonra dolar kuru yükselişe geçti? Peki, bugün dolar kaç TL? İşte 4 Kasım dolar TL kuru...

Dolar neden yükseliyor? 4 Ekim dolar TL kuru ne kadar - Gün sonu

Dolar ne kadar? Dolar TL kuru Amerikan Merkez Bankası FED tarafından açıklanan faiz kararı sonrasında bugün öğle saatlerinden sonra dolar TL kuru yukarı yönlü seyre geçti. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 4 Kasım dolar TL kuru...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekim ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının yüzde 0-0,25’te bırakılması yönündeydi.

Yapılan açıklamaya göre Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.

Fed, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği kaydedildi.

Alınan karar sonrasında tüm dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye piyasalarında da dolar TL değer kazandı.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Güne 9,64 lira seviyesinde başlayan dolar TL kuru öğle saatlerinden sonra yükselişe geçti ve 9 lira 75 kuruşa kadar yükseldi. Saat 17.00'e kaydedilen verilere göre dolar 9 lira 91 kuruştan işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi
DÖVİZ Reel efektif döviz kuru geriledi
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda yükseliş
Dolar ne kadar, kaç TL? HAREKETLİLİK... 3 Kasım Dolar kuru
DÖVİZ Dolar'da yükseliş yaşanıyor
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
DÖVİZ Finans dışı firmaların döviz açığı azaldı
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda son durum
Dolarda son durum
DÖVİZ Dolarda gerileme
Dolarda son durum! 29 Ekim dolar kuru - Haberler
DÖVİZ Dolar 9.60 bandında
YÜKSELDİ! Dolar ne kadar, kaç TL? 28 Ekim CANLI Dolar kuru
DÖVİZ Dolar'da hızlı yükseliş
Dolar yükselişe geçti
DÖVİZ Dolarda yükseliş
Dolarda dalgalanma
DÖVİZ Dolarda dalgalanma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.