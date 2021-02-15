Dolar, 7 TL altına indi 0:00 / 0:00

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Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Kasım ayı başında 8.50 üzerini gören dolar/TL, bu ay yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi 7.02 seviyesinde.

Dolar/TL, 15 Şubat gününe 7.02'den el değiştirerek başladıktan sonra 6.9972 TL'ye kadar indi ve 5 Ağustos'tan bu yana ilk kez 7 TL altına indi. Euro 8.50 bandında. Gram altın fiyatı ise 411 TL'de.

Hatırlanacağı üzere TCMB Başkanı Naci Ağbal, göreve geldikten sonra 675 baz puanlık faiz artırımı yapmış ve gösterge faiz olan gecelik repoyu yüzde 17'ye çıkarmıştı. Geçen hafta Reuters'a konuşan Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" ifadelerini kullanmış ve enflasyonun düşürülmesi için sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajını güçlü bir şekilde vermişti.

Şubat ayı toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor.