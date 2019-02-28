Dolar/TL hafta başında girdiği aşağı yönlü trende dün sabah Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlikle ve ABD'den FED Başkanı Powell ile Lighthizer'ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklamasıyla bir nebze tersine döndü.

ABD ticaret temsilcisi Robert Lighthizer dün verdiği demeçte; "Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD'nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell "Bilanço ile ilgili bir plan yapmaya son derece yakınız. Sabırlı olacağız ve ekonominin nasıl geliştiğini izleyeceğiz. Hükümetin sürdürülemez bir durumdaki mali patikası oldukça uzun vadeli bir sorun" ifadesini kullandı.

Öte yandan, dün Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerine ait savaş uçaklarını düşürmesiyle başlayan süreçte gelişmekte olan ülke paralar rupi öncülüğünde düştüğü görüldü.

Dün 5.29 seviyesine inen dolar kuru, yeniden 5.30 üzerine çıkarak 5.32'li rakamlara geldi ancak birkaç aydır devam eden 5.25 - 5.35 arasındaki dalgalanmanın dışına çıkılmış değil.

Bankacılar genel itibarıyla piyasaların sığ olduğunu belirtirken, Avrupa'da büyüme beklentilerinin yavaşladığını, ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiliyor.

NİSAN SONRASI ENFLASYONA BAĞLI FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Türk Lirası'nın küresel ölçekte piyasalarda ciddi bozulmaya yol açacak bir gelişme olmadıkça yüksek faiz nedeniyle cazip kalmaya devam edeceği belirtiliyor. Ekonomistler TCMB'den mart ayında faiz indirimi beklemezken, nisan ve devamında enflasyondaki düşüşe göre kademeli bir faiz indirimine hazırlanıyor.

Euro da 1.14'leri zorlayan dolar karşısındaki yukarı yönlü seyrine bağlı olarak 6.06 TL'lerden alıcı buluyor.

Brexit cephesindeki ılımlı gelişmelerle İngiliz sterlini de pozitif ayrışarak değer kazanan bir başka gelişen ülke para birimi. Görüşmelerin mayıs ayına genişletilebileceği, muhalefet lideri Corbyn'in ikinci bir referanduma destek vereceğini açıklaması ve BoE Başkan Carney'nin Merkez Bankası'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmesiyle euro ve dolar karşısındaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Şubat ortasında 6.70'lerde seyreden sterlin/TL kuru ise 7.10 sınırını zorluyor.