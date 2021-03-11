Dolarda ABD kaynaklı düşüş sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamDolar son dakika! Dolarda ABD kaynaklı düşüş sürüyor -
ABONE OL

Dolarda ABD kaynaklı düşüş sürüyor

Dolar dün ABD Hazinesi'nin tahvil ihalesine gelen güçlü taleple küresel olarak değer kaybederken piyasaları sallayan ABD 10 yıllıklarının faizi düştü. 92.5'i geçen dolar endeksi 91.8'e geldi. Hafta başında 7.75 üzerini gören dolar kuru 11 Mart sabahı 7.50'ye dek gevşedi

Dolar son dakika! Dolarda ABD kaynaklı düşüş sürüyor -
HABERTURK.COM

Dolar kuru hafta başında 7.75 üzerini test ettikten sonra ABD Hazinesi'nin yaptığı iki borçlanma ihalesiyle düşerek 7.50'ye kadar gevşedi ve kritik olan 50 günlük hareketli ortalamanın altına inildi.

Şubat ayında 7 yıllık hazine tahvillerine gelen düşük talep nedeniyle piyasalar sallanmış ve getiri eğrisi 1.60 üzerine çıkarak ABD'de beklenen enflasyon beklentisindeki artışla birlikte gelişen ülke kurları ve borsalarda düşüşe yol açmıştı.

ABD Hazinesi'nin toplamda 96 milyar dolar borçlandığı 3 ve 10 yıllık ihalelerine gelen güçlü talebin ardından 10 yıllıkların faizi 1.50'ye kadar düştü. Salı günü 92.5'i aşan dolar endeksi 91.8'e indi.

Dolar/TL, bu gelişmelerle 11 Mart sabahı 7.50 seviyesine dek gevşedi. Euro da yeniden 9 TL altına kırılırken altın fiyatları küresel artış sonrası gram altın fiyatı 417 TL'ye geldi.

Piyasalarda gözler bugünkü 30 yıllık ihalede.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" yasalaştı
İŞ-YAŞAMTorba kanun teklifi yasalaştı
Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su belli oldu
İŞ-YAŞAMEn Güçlü 50 Kadın CEO açıklandı
Bakan Pakdemirli: Tarımsal hasılamız 333,3 milyar TL’ye yükseldi
İŞ-YAŞAM'Tarımsal hasıla 333.3 milyar TL’ye yükseldi'
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
İŞ-YAŞAMABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
Akkuyu Nükleer A.Ş. için sürdürülebilirlik bağlantılı iki kredi
İŞ-YAŞAMAkkuyu Nükleer'e iki aşamalı kredi
Koç Holding gençlerin sesini yönetime taşıyacak
İŞ-YAŞAMGençlerin sesini yönetime taşıyacak
Son dakika haberi: Ocak ayı işsizlik oranı açıklandı
İŞ-YAŞAMİşsizlikte düşüş
Tarım Kredi, 2019'dan bu yana üreticilere 3,3 milyar liralık "sabit oranlı kredi" kullandırdı
İŞ-YAŞAM300 bin kişiye sabit oranlı kredi verildi
Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü İstanbul'da açıklayacağı reform paketine odaklandı
İŞ-YAŞAMEkonomide gözler reform paketinde
Yatırım gurusundan çarpıcı enflasyon ve bitcoin yorumu! Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMMobius'tan çarpıcı enflasyon ve bitcoin yorumu