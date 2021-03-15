Dolarda gözler merkez bankalarında

Dolar kuru geçen hafta ABD tahvillerindeki hareketlilik ve ekonomi reform paketi gündemi nedeniyle 7.40 - 7.80 arasında sert dalgalanırken haftayı 7.56 seviyesinde kapatmıştı. Piyasalarda bu hafta merkez bankası toplantıları izlenecek.

17 Mart'ta toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıklayacak. Fed'in faizlerde değişiklik yapması beklenmese de karar metnindeki değişiklikler ve Powell'ın basın toplantısı izlenecek. Fed Başkanı Powell, önceki hafta Wall Street Journal'a verdiği röportajda piyasaların getiri eğrisi kontrolüne yönelik beklentilerini karşılayamamış ve tahvil faizleri yükselerek borsayı aşağı çekmiş, dolar endeksini 92 üzerine taşımış, gelişen ülke kurlarını olumsuz etkilemişti.

18 Mart günü ise TCMB faiz kararı bekleniyor. Son iki toplantıda faizleri değiştirmeyen TCMB'nin doların küresel çaptaki değerlenişi ve kurdaki artışın enflasyon üzerindeki baskısı nedeniyle en az 100 bp artış yapması bekleniyor. Analistler mevcut enflasyona göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilemesine dikkat çekerken nisan ayında baz etkisiyle zirve yapması beklenen enflasyon nedeniyle TCMB'nin önden yüklemeli 200 - 300 bp artışı yapabileceği de belirtiliyor.

15 Mart haftasında dolar kuru 7.5695 seviyesinde. Euro 9.05'in hemen üzerinde, altın fiyatı ise yükselişte ve gram altın 420 TL'yi geçti