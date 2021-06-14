Dolarda kritik hafta

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Dolar kuru geçen hafta ABD'den gelen enflasyon rakamları ve tahvil faizlerindeki hareketlilikle 8.67'den 8.28'e kadar inmiş ve tepki alımlarıyla haftayı 8.39'dan kapatmıştı.

ABD'nin beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerine rağmen Fed'in proaktif iletişimle piyasalar yükselişin geçici olduğuna ikna olurken 10 yıllıkların tahvil faizi 1.45'e kadar indi. Dolar da küresel çapta değer kaybetti. Altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Yurt içi piyasalarda ise ana gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme. Görüşmede S-400 konusu, CAATSA yaptırımları ve F-35 programı başta olmak üzere, Halkbank davası, FETÖ ve YPG konusu ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine yönelik yoğun bir gündem izlenecek.

Veri akışında ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkıyor.

14 Haziran sabahı dolar kuru 8.39'dan işlem görüyor.

Haftanın geri kalanında Fed'in kritik faiz toplantısı öne çıkıyor. Analistler faizlerde herhangi bir değişiklik beklemezken Fed'in ekonomik öngörüleri, varlık alımına yönelik programı ve gelecekteki para politika ilişkin mesajları izlenecek. Piyasada bilhassa toplantı sonrası Powell'ın açıklamaları izleniyor. Beklentiler sıkılaşma için 2023'ün işaret edileceği yönünde.

Fed toplantısının hemen ertesi günü ise TCMB Para Politikası'nın kararı ve metinde gelecekteki faiz indirimlerine yönelik mesajları piyasaların odağında.