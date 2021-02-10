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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum - 10 Şubat döviz kuru
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Dolarda son durum

Dolar kuru, iki hafta önce kırdığı 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 sonrası 7.05'lere kadar indi. TL, yüzde 5 değer kazanarak gelişen ülke paraları en iyi performansı gösterirken TCMB Başkanı Ağbal'ın şahin söylemleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz talebinin azalması dolar/TL 'deki düşüşte öne çıkıyor. 10 Şubat sabahı dolar 7.0653'ten el değiştiriyor. Piyasalarda bugün işsizlik verileri dışında önemli bir akış bulunmuyor

Dolar son dakika! Dolarda son durum - 10 Şubat döviz kuru
HABERTURK.COM

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin yılın büyük bölümünde öngörülmediği açıklamasıyla aşağı yönlü trendini sürdürüyor.

TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü yayımlanan Reuters söyleşisinde, enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek yüzde 17 seviyesindeki politika faizinde indirimin bu yıl uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün olmadığını söylemişti. bir faiz indirimi yapılmayacağı söylemleri ile TL'de değer kazançları kuvvetlenmiş, CDS'te belirgin düşüşler de görülmüştü. Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS'ler 300 baz puanın altına gerilemiş durumda.

TCMB'nin dün başlayan ve bugün de devam edecek yatırımcı toplantıları da piyasalarda takip ediliyor. Genel beklenti TCMB'nin enflasyon raporunda ve Başkan Ağbal'ın Reuters röportajında verdiği mesajları yatırımcılara da güçlü bir şekilde vermesi yönünde.

Kasım ayında 8.50'yi geçen dolar kuru, iki hafta önce 200 günlük hareketli ortalaması olan 7.30 seviyesini aşağı yönlü kırmış ve TL dolar karşısında Ağbal'ın gelişinden bu yana yüzde 20 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermişti. Son iki haftada TL'nin değeri yüzde 5 arttı.

10 Şubat tarihinde dolar kuru 7.0653 TL'de, euro/TL ise 8.57 seviyesinde. Gram altın fiyatı ise 418 TL'de yatay.

Kurdaki düşüşte Merkez Bankası'nın söylemlerini hanehalklarının döviz alımların durması, carry trade için yurtdışından gelen fon akışı da etkili olurken analistler TCMB'nin döviz bazlı alım ihalelerine ne zaman geçeceğinin izlendiğini belirtiyor.

TCMB Başkanı Ağbal, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren altın dahil yabancı para mevduattaki artışın kayda değer ölçüde yavaşladığını görüyoruz... Son dönemde yurt içi yerleşiklerin TL cinsi varlıklara yönelme eğilimi gözlemliyoruz. Bu durum ters dolarizasyon sürecinde önemli bir sinyal." dedi.

Piyasalarda bugün işsizlik verileri dışında önemli bir akış bulunmuyor.

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