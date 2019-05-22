Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın aldığı iki kararla birlikte dalgalı bir seyir izledi. Güne 6.03 seviyesinde başlayan kur gün içerisinde 6 liraya kadar indi.

Merkez Bankası mayıs ayının ilk haftasında yaptığı 150 baz puanlık örtülü sıkılaştırmayı dün kaldırdı. TCMB, önce swap faizlerini yüzde 24'e indirirken, ardından piyasayı yüzde 25.5 gecelik faiz yerine bir süre önce ara verdiği repo ihaleleriyle fonlayacağını açıklamasıyla kur 6.09 seviyesine dek yükseldi.

İç piyasada seçim gündeminin yanı sıra Türkiye - ABD ilişkileri önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor. ABD'nin Brunson krizi sonrası Türk menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek vergiyi kaldırmasının ardından Türkiye'de aynı yönde adım attı ve 22 ABD ürünü için vergileri yarıya indirdi.

22 mayıs sabahı dolar/TL 6.06 seviyesinde. Euro ise 6.76 liradan işlem görüyor. Petrol fiyatları ise yarım puan üzerinde düşerek 72 doların altında.

S-400 meselesi ise masadaki en önemli konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğunu ve teslimatlarının planlanan temmuz ayından öne çekilip S-500 için de ortak üretim çalışmalarına dönük görüşmelerin yapıldığını söylemişti.

CNBC'de yer alan ve ABD'li bir yetkiliye dayandırılan habere göre ABD, Türkiye'ye Haziran ayının ilk haftasının sonuna dek, 2 haftalık bir süre tanıdığını ve S-400 teslimatının yapılması durumunda yaptırımların geleceğini söyledi. Haberde Türkiye'ye olabilecek en hızlı şekilde Patriot teslimatının sağlanacağı ve bunun son teklif olduğu da belirtildi.

Öte yandan, küresel piyasalarda ticaret savaşı nedeniyle oluşan dalgalanma sürüyor. Dolar güç kazanırken, ABD Hazine tahvilleri geriledi. Dolar endeksi 98 puanın üzerinde seyrederken, ticaret endeksli dolar endeksi Fed'in 0.75 olan faizleri kademeli olarak artırmaya başladığı 2016 sonundaki seviyenin üzerine çıktı.

Fed yetkilileri, para politikasındaki bekleme modunun ticaret savaşındaki belirsizlikten önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor.

Piyasalar, başta enflasyon olmak üzere geleceğe dönük işaretlerin izleneceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmasını izliyor.