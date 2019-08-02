Dolar kurunda, önceki gün Fed Başkanı Powell'ın 25 baz puanlık faiz indirimini, başta ticari riskler olmak üzere sigorta mahiyetinde bir ara dönem ayarlaması olarak anlatmasının ardından başlayan yukarı yönlü hareket sürüyor.

Dolar/TL açıklamaların ardından, gelecek yıl faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla 5.51 ile son 4 ayın en düşüğünü gördüğü yerden 5.60 bandına oturmuştu.

Dün gece saatlerinde Trump'ın Twitter mesajları piyasalara damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül'den itibaren Çin'den ithal edilen 300 milyar dolar değerinde ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı.

Karar sonrası 65 dolar olan petrol fiyatları 60 dolara kadar inerken ABD vadelileri Dow Jones, S&P ve Nasdaq da satıcılı seyrederek yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Piyasanın risk iştahı düşerken, güvenli limanlarda başta yen ve altın olmak üzere alım görülüyor.

Dolar/TL akşam saatlerinde 5.62 üzerine çıkarken, altının onsu da yüzde 2 üzerinde primle 1448 dolara kadar çıktı. Gün içerisinde 252 liraya kadar inen gram altın fiyatı ise 261 lira üzerine çıktı.

2 Ağustos sabahı ise dolar kuru 5.6040 seviyesinde işlem görüyor. Euro 6.20 üzerinde. Gram altın fiyatı 258 lirada.

Başkan Trump, Çin ile yaşanan ticaret geriliminde ek vergi kararını açıklarken diyaloga açık ve pozitif mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Trump mesajında şöyle konuştu:

- Daha yakın zamanda Çin, ABD'den büyük miktarda tarım ürünü alacağını açıklamıştı ancak bu gerçekleşmedi. Ayrıca arkadaşım Başkan Xi, Fentanyl'in ABD'ye satışını durduracağını söyledi - bu asla olmadı ve birçok Amerikalı ölmeye devam ediyor.

- Ticaret görüşmeleri devam ediyor, ve yeni fasıla 1 Eylül'de ABD'de başlayacak ve ABD'de Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık mal için yüzde 10'luk ek bir tarife uygulamaya başlayacak. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Çin ile kapsamlı anlaşma konusundaki olumlu diyaloğumuzu sürdürmeyi ümit ediyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin çok parlak olacağına inanıyoruz"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Piyasalarda bugün ABD tarım dışı istihdam verisi beklenirken, içeride jeopolitik riskler izleniyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ve Türkiye arasındaki bazı anlaşmazlıkların Suriye'de "güvenli bölgenin" kurulmasını engellediğini belirtti.