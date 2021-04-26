Dolar TL kuru yeni haftaya yukarı yönlü seyirle başladı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte TL karşısında değer kazanan dolar, yaşanan hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajına girdi. Peki, dolar TL neden yükseliyor? Merak edenler için "Dolar neden yükseliyor?" ve "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz haftayı 8.37 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 07.15'te kaydedilen verilere göre ise dolar 8,42 TL'den işlem görüyor.

24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, dolar TL kurunda gözlemlenen hareketlilikteki etkenlerin başında yer alıyor.