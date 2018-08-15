Dolar TL, haftanın başından beri yakaladığı düşüş yönündeki seyrini gün içerisinde devam ettirdi. Özellikle akşam saatlerinde Katar'da 15 milyar dolar yatırım kararı ve SPK tarafından kaldıraçlara yöenelik düzenleme sonrası akşam saatlerinde Dola - TL kuru 6 liranın altını gördü.

Peki; bugün yani 15 Ağustos Çarşamba günü Dolar kaç TL? Dolar - TL kuru ne kadar? İşte anlık Dolar TL kuru canlı takip...

DOLAR - TL NE KADAR?

Dolar TL kuru haftanın başında yakaladığı düşüş yönündeki seyri 15 Ağustos Çarşamba günü de devam ettirdi. Geçtiğimiz haftasonu 7 lira ve üzerini test eden Dolar, 15 Ağustos Çarşamba günü 6 liranın altını gördü. Dolar kuru 15 Ağustso gün içerisinde en düşük 5,85 TL; en yüksek ise 6,58 TL seviyesini gördü. İşte 15 Ağustos Dolar TL kuru....

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EURO NE KADAR?

Dolar gibi Euro'da gün içerisinde düşüş yönünde seyir izledi. Euro gün içerisinde en yüksek 7,46 en düşük ise 6,65 TL seviyesini gördü.

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