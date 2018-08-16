Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 16 Ağustos

Altın fiyatları bugün 16 Ağustos Çarşamba gününe nasıl başlayacağı merak konusu. Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini dün sürdürerek kapanışı da yüzde 8,43 azalışla 230,20 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin liraya geriledi. Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları bugün.