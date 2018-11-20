Dolar TL'ye karşı yüzde 2 değer kazandı

Dolardaki zayıf seyir ve TL'ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL bugün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.41'in üzerine kadar çıktı. Kurun yükselişinde iyileşen enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indireceği beklentisi etkili oldu. Türkiye 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 17, gösterge 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 20.9'a tırmandı. Borsa İstanbul ise kur ve faize paralel olarak yüzde 3.05 düşüşle 91 bin 686 puanden kapandı. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor.

Bankacılar negatif ayrışmaya dikkat çekseler de bunun yüzdesel olarak "oldukça sınırlı" olduğunu da belirttiler. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.9 değer kaybederken benzer para birimlerinde yüzde 0.3 ile yüzde 0.85 bandında değerkayıpları gözlendi.

YÖNÜ AŞAĞI DOĞRU



Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor. Geçen hafta Amerikan NBC televizyonunun bir haberinde Trump yönetiminin Suudi gazeteci emal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı hafifletmeye ikna tmek için Fethullah Gülen'i uzaklaştırmanın olası yollarını araştırdığı belirtilmişti. ABD Adalet Bakanlığı ise Gülen'in Türkiye'ye iadesi için çalışma yürüttüğü iddiasını yalanladı. Bu yalanlama sonrası ise TL'de belirgin bir değer kaybı yaşanmadı. Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan olar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine önelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

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