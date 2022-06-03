Dolar ve Euro'da son durum

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Kurlardaki yükseliş hafta genelinde devam ederken dolar dün 16.45, Euro da 17.70 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar güne 16.49, Euro ise 17.75 liradan başladı.

Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisinde olacak. Ekonomistler nisan ayında yıllık yüzde 69.97 olarak açıklanan enflasyonun mayısta yüzde 76'yı aşmasını bekliyor.

Dünyada ise Çin'de azalan koronavirüs vakalarının yarattığı olumlu rüzgarların etkisi sürse de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve bu ülkeye uygulanan ambargolar söz konusu olumlu etkiyi kısıtlamaya devam ediyor.