Dolarda Trump hareketliliği sürüyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile 5.54 seviyesini test eden Dolar/TL'de tansiyon düştü. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından 5.43 TL'ye kadar çekildi. Dolar/TL bu sabah güne 5.46 seviyelerinde başladı.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği bu çerçevede Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli
bölge oluşturulması fikrinin de ele alındığı açıklandı.
İŞSİZLİK, HAZİNE İHALESİ, BÜTÇE VE BREXIT OYLAMASI TAKİP EDİLECEK
Piyasalar bugün yurtiçinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik verilerini ve Hazine'nin düzenleyeceği ihaleleri izleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin bütçe verilerini
açıklayacak.
Yurtdışındaki en önemli gündem maddesi ise İngiltere Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için yapılacak oylama olacak.
PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA
Öte yandan düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı karar da piyasalarda takip ediliyor. Yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor.
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