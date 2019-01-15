ABD Başkanı Donald Trump'tan, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, DEAŞ'in kalıntıları ile mücadelede son iki haftada elde ettiğimiz başarılar ve Suriye sınırında oluşturmayı planladığımız 20 millik güvenli bölge hakkında konuştum. Ayrıca, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var." ifadelerine yer verdi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

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