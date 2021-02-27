Dolar neden yükseliyor? 26 Şubat Cuma günü dolar TL kurunda gözlemlenen yükseliş nedeniyle bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz akşam ABD'de tahvil kararı sonrası dolar TL kuru yükselişe geçti. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte "26 Şubat Cuma günü dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabı...

DOLAR NE KADAR YÜKSELİYOR?

Dolar kuru Perşembe akşam saatlerinde 7.44 TL’ye kadar yükseldikten önce 7.38’e ardından da 7,32-7.35’e aralığına indi. Haftaya 7.07 seviyesinden başlayan dolar/TL diğer gelişen ülke para birimleri gibi dün akşam saatlerinde hızlı bir harekete sahne oldu. Perşembe akşam hareketli saatler geçiren piyasalarda bu sabah benzer dalgalanmanın sürdüğü gözleniyor. Zira dolar kuru güne bu hareketin devamı ile yeniden 7.43 seviyelerinden başladı.

Türk Lirası piyasasının içeride kapanmasının ardından piyasada likiditenin sığlaşması nedeniyle Türk Lirası’ndaki dalgalanma boyu diğer rakiplerinden daha hızlı oldu. Her şey ABD’de yaşanan enflasyon endişeleri sonrasında ABD tahvillerindeki yükselişe bağlı olarak başladı. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da bu endişeleri dindirmeye yetmedi.

Zira kur, dün akşam TSİ 21:16'da 7.44 seviyesine ulaştı. Dünkü performanslar dikkate alındığında TL bu seviye ile yüzde 3.8 değer kaybederken Meksika pesosu, Güney Afrika randı da aynı şekilde değer yitirdi. Ancak TL’deki hareket diğer piyasalara göre bir parça daha fazla oldu. Sonrasında kayıp yüzde 3.2 ile 3 arasında kaldı. Güney Afrika Randı ise yüzde 3.3’ kadar değer kaybetti. Benzer kayıp Meksika Peso’sunda yaşandı. Peso da dolar karşısında yüzde 2.2 kaybetti. Brezilya Reali ise yüzde 2 kan kaybetti. Rus Rublesi de yüzde 2’ler mertebesinde değer yitirdi.

Türk Lirası’nda dalganın boyutunun büyük olmasında ise ise Türkiye’nin son dönemde de tartışma konusu olan döviz rezervlerindeki düzey ve son dönemde piyasaya artan yabancı girişinin etkisiyle yaşanan düzeltmelerden kaynaklandığı ifade edildi.

DOLAR TL NE KADAR?

Dolar TL kuru bugün piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Serbest piyasada 7 lira 42 kuruş seviyesinden işlem görüyor.