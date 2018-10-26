Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Pekin ziyareti esnasında yapılan anlaşma aynı zamanda ticaretteki dolarizasyonu önlemek i çin de büyük önem taşıyor. ABD tahviline sahip ülkeler arasında başı çeken Çin ve Japonya geçtiğimiz ağustos ayında ciddi miktarda senet ve bono satmıştı.

BOJ tarafından yapılan açıklamada "Japonya ve Çin arasında güçlendirilen ekonomik ve finansal mekanizma sayesinde Japon finans kuruluşları remninbi bazlı işlerini genişletebilecek." denildi.

Japon finans kuruluşlarının yuan yükümlülüklerinde beklenmedik zorluklarla karşılaşması ve Japon finans sisteminin istikrarının sağlanması için gerekli görüldüğü durumlarda yuan üzerinden ek likidite sağlanacağının da altı çizildi.

Çin ise son dönemde ABD ile yaşanan küresel ticaret savaşla birlikte ortak ticaret anlaşmalarında yerel para birimi kullanmayı teşvik ediyor. Rusya, Türkiye, İran gibi küresel ticarette dolarizasyondan yakınan ülkeler de karşılıklı anlaşmalarla doların etkisini kırmaya çalışıyor.

RUSYA, TÜRKİYE VE AB DE DESTEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, daha önce yaptığı açıklamada dolor tekelinin küresel ticaret için güvensiz ve tehlikeli olduğunu belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da doların güvenilirliğini kaybettiğini söylemişti.

Avrupa Birliği de üye ülkelerde üretimi yapılan malların satışının ABD doları ile gerçekleşmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle küresel ticarette avronun daha önemli bir rol üstlenmesine yönelik çalışmaları hızlandırmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın enerji ithalatından kendi ürettiği uçakların alımlarına kadar çeşitli ticari işlemlerin dolar üzerinden gerçekleşmesini sert bir dille eleştiren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker durumu "saçmalık" olarak nitelendirirken, ECB ticarette euro için biçilen rolü genişletmeye çalışıyor.

Küresel ticarete doların tahakküm etmesinden rahatsızlık duyan AB Komisyonu'nun, yıl sonuna kadar avronun uluslararası rolünü güçlendirecek çeşitli tedbirler alması ve bu alanda yeni düzenlemeler açıklaması bekleniyor. Bunlar arasında ABD'nin ambargo uyguladığı İran ile yeni bir swift sistemi geliştirilmesi de bulunuyor.

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