Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, üst üste rekorlar kıran ihracatın önemli bir dönemeçte olduğunu söyledi.Dün başlayan Design Week Turkey öncesinde gazetecilerle bir araya gelen Gülle soruları yanıtladı. Gülle, Ekim’de 34 bin 200 şirket ile ihracat gerçekleştiğini ve bin 152 yeni şirketin de ihracata katkı sağladığını kaydetti. “10 firmadan 5’i finansal sıkıntısını anlatırken 5'i de pazara nasıl çıkacağını soruyor” diyen Gülle, konjonktürün ihracata çok uygun olduğunu belirtti. İhracatçıya çok destek olunduğunu ancak aynı zamanda çok fazla bürokrasi olduğuna dikkat çeken Gülle “Şu anki sıkıntılardan biri de uzun vadeli çalışanların kurdan etkilenmesi ellerindeki çeklerin düşen kurdan etkilenmesi” diye konuştu.

1.152 YENİ ŞİRKET İHRACATA KATKI SAĞLADI

Üst üste rekorlar kıran ihracatın önemli bir dönemeçte olduğunu söyleyen Gülle Ekim’de 34 bin 200 şirket ile ihracat gerçekleştiğini ve bin 152 yeni şirketin de ihracata katkı sağladığını kaydetti. “10 firmadan 5’i finansal sıkıntısını anlatırken 5'i de pazara nasıl çıkacağını soruyor” diyen Gülle, konjonktürün ihracata çok uygun olduğunu belirtti.

Gülle, kurda gelinen seviyeden memnun olup olmadıkları sorusunu üzerine şöyle konuştu: “İhracatının daha önceki kurlardan yaptığı maliyetlerin ardından, dolar kurunun 5.40 liranın aşağısına gitmesi ciddi bir sıkıntı yaratır. Bizim şirketlerimiz yüksek kârlılıkla çalışmıyor bir eli yağda bir eli balda üretim yapmıyor ve bu tür oynaklıklardan ciddi oranda kaybediyorlar. Bunu taşıyamadıklarında ciddi sıkıntı oluyor. Bizim ihracatçılara bu dönemde gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Burada bu kadar önemli bir misyona para kaybettirmememiz İhracatçılara para kazandırmamız gerekiyor. Bu işin ödülü para, ihracatçının para kazanması gerekir. Bundan aşağısındakine kur taşınamaz. Bunu üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ve doğalgaz elektrik artışlarında görüyoruz.”

İstanbul Havalimanı’nın ihracata olumlu etki etmesini beklediklerini de belirten TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin bu konuda rekabetçi bir avantaj elde ettiğini, bu avantajdan en çok ihracatçıların yararlanması gerektiğini belirtti.



KONKORDATODA İYİ NİYETLE KÖTÜ NİYETİ AYIRT ETMEK LAZIM



Son dönemlerde artan konkordatolara ilişkin de yorum yapan Gülle şöyle konuştu: “ İflas ertelemesi amacının dışında gerçekleşti. Başa takılması gerekirken ayağa takıldı. Şimdi elimizde bir tane koruma emniyet supabı var. Bunu da yok ettiğimizde şirketler varlık içinde değil. Herkes alacağını takip ediyor alacaklarını ve vereceklerini ticari dayanışma ile yürüyor. Bu sürelerin talep edenlerin ve bunu yaparken firma ile alacaklarını da koruması da gerekiyor. Bu şekilde sağlıklı olur. Bir firmanın 50-100 milyon dolar ihracat yapacak ev binlerce kişiyi istihdam yaratacak hale gelmesi kolay değil ama iyi niyet kalkanı ile kötü niyeti ayırt etmek lazım. Kötü niyetle araya girenleri ben de duyuyorum ama işler hukukla gidiyor ve hakkaniyetin iyi tesis edilmesi gerekiyor" dedi.



Gülle, şu ana kadar 356 şirketin konkordato ilan ettiğinin hatırlatılması üzerine "Bu süreçte milyonlarca şirketin olduğu ortamda 356 şirketin olması çok az sayı” yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ