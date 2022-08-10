Doların gözü ABD enflasyonunda 0:00 / 0:00

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Bu hafta genelinde kurlarda temkinli bir seyir takip edildi. Geçen hafta18 liranın üzerini kısa süreliğine gören dolar bu haftaya 17.95 liradan başlamıştı.

Dün 17.90 lirayı gören dolar yeni güne 17.91 liradan başladı.

Dünyada Tayvan gerilimi devam etse de Çin veya ABD'den henüz küresel ekonomiyi etkileyebilecek adım veya açıklamalar gelmedi.

Bunun yanında geçen hafta Fed yetkililerinin 'şahin' açıklamaları ve beklentileri aşan ABD istihdam ve üretim verileri doların güçlenmesine yol açmıştı.

ENDEKS YATAY

Bu hafta ise doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ağırlıklı olarak yatay bir seyir izledi.

Bugün ise gözler temmuz ayı ABD enflasyon verilerinde olacak. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 8.7 gelmesi yönünde. ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine yükselmişti.