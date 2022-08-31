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Dolarda son durum

Dolar/TL düşük hacimli piyasada sabah 7.00 civarında sert bir hareketle önce 18.14'e gerilerken güne 18.19'dan başladı

Dolarda son durum
Dolarda son durum
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HABERTURK.COM

Dolarda haftanın ilk 2 gününde 18.18-18.19 civarında sakin bir seyir izlenirken bu sabah piyasa açılışı öncesinde sert bir hareket yaşandı.

TSİ 7.00 civarında dolar/TL dakikalar içerisinde önce 18.14'e geriledi ardından yeniden 18.18'in üzerine tırmandı.

Dolar güne 18.19, Euro ise 18.27 liradan başladı.

Piyasalarda geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'den eylülde 75 baz puanlık faiz artırımı gelme olasılığı ağırlık kazandı. Bununla beraber başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel olarak merkez bankalarının faiz artırımında Fed'i takip edeceğine dair beklenti de yükseldi.

GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE

Yurtdışında Fed yetkililerinin olası sözlü yönlendirmeleri takip edilirken, bugün yurtiçinde ise TÜİK'in açıklayacağı ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Beklenti büyümenin yüzde 7.3 açıklanacağı yönünde.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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