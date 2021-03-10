Dolar, ABD'den gelen haberle düştü

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Dolarda, ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle başlayan küresel değerlenme trendi TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke paralarını olumsuz etkilerken dünkü ABD Hazinesi'nin borçlanma ihalesi sonrası piyasalarda bir rahatlama görüldü.

2 hafta önce 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talep ve Powell'ın sözleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Gelen güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekildi.

2 haftada 7.20'lerden 7.75 üzerini test eden dolar kuru 10 Mart sabahı 7.60 bandında tutundu. Böylelikle son 5 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden TL, ABD tahvil faizlerindeki düşüşle birlikte yüzde 1.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke kurlarından ayrıştı.

Tahvil faizlerindeki düşüş borsaları da yukarı çekerken teknoloji hisselerindeki satış yerini alıma bıraktı ve Nasdaq yüzde 3.7 primli. Piyasalarda bugün ABD Hazinesi'nin 10 yıllık borçlanma ihalesi ve tüketici enflasyonu izlenecek.

Yurt içinde ise işsizlik verileri, reform paketi ve Merkez Bankası'nın faiz kararı izleniyor.