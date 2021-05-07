Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolarda son durum! Dolarda kritik ABD verisi izleniyor! 7 Mayıs döviz kuru
ABONE OL

Dolar 8.30 altında

Dolar kuru bir süredir oturduğu 8.30 bandındaki hareketini hafta boyu kısmi dalgalanmalarla devam ettirirken haftanın son işlem gününde gözler ABD'ye, tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Avrupa'da ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması öne çıkıyor. 7 Mayıs sabahı dolar kuru 8.29 seviyesinde

Dolarda son durum! Dolarda kritik ABD verisi izleniyor! 7 Mayıs döviz kuru
HABERTURK.COM

Dolar yoğun veri gündemi ve haber akışıyla geçen 3 Mayıs haftasında 8.25 - 8.40 arasında iki yönlü dalgalanırken haftanın son işlem gününe 8.30 altında giriyor.

TL, beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ve TCMB'nin faileri değiştirmemesinden destek alırken, Yellen'ın faiz çıkışı ve küresel piyasalarda dolar endeksinin son iki haftanın en yüksek seviyesini görerek 91.5 üzerine çıkmasıyla sınırlı bir düşüş kaydetti.

TCMB PPK toplantısının karar metninde 'sıkı duruş' ifadesinin yerini 'mevcut duruş' alırken metne "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut para politikası duruşu sürdürülecektir' cümlesi eklendi. Analistler bu nedenle gelecek toplantıda da faiz indirimi beklemezken enflasyonda baz etkisiyle belirgin bir düşüşün görülebileceği son çeyrekte indirimlerin başlayabileceği kanısında.

7 Mayıs sabahı dolar 8.30 altında tutunmaya çalışırken, emtia fiyatları yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda bugün ABD istihdam verileri izlenecek. İçeride ise Hazine'nin nakit gerçekleşmeleri gündemde.

ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 6.0 seviyesine gerilemişti. Analistler bugün tarım dışı ,istihdamın 1 milyon artmasını, işsizlik oranının yüzde 5.8'e inmesini bekliyor.

Avrupa'da ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Almanya'dan gelecek sanayi üretim verileri izleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolarda faiz kararı ardından son durum - 6 Mayıs döviz kuru
DÖVİZDolarda faiz kararı ardından son durum
Dolar son dakika! Dolarda kritik dönemeç - 5 Mayıs dolar kuru
DÖVİZPiyasalarda gözler TCMB'de
Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda düştü
DÖVİZReel efektif döviz kuru geriledi
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 4 Mayıs dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
IIF, dolar/TL'de adil değeri 9.5 olarak belirledi
DÖVİZIIF, dolar/TL adil değerini yükseltti
Dolarda son durum! Dolarda enflasyon sonrası yükselişte! 3 Mayıs dolar kuru
DÖVİZDolar yükselişe geçti
Dolar yükselişte
DÖVİZDolarda yükseliş
Dolar, Euro ne kadar oldu? 29 Nisan Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dolar, Euro son dakika
DÖVİZ29 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?
Dolar son dakika! Dolarda Fed faiz kararı sonrası son durum! 29 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolar, enflasyon raporu sonrası düşüşte
Dolar son dakika! Dolar Fed'in faiz kararı öncesi yükselişte - 28 Nisan dolar kuru
DÖVİZDolar Fed sonrası yatay