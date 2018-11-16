Hafta başından bu yana 5.50 seviyesinin hemen altında yatay seyreden Dolar /TL haftanın son işlem gününe 5.37 TL seviyesinden başladı. Kuru dün akşam FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert gerilemiş yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.33'lere kadar çekilmişti.
SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ İZLENECEK
Yurt içi piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıklayacağı, sanayi üretimi verilerini izleyecek. Dışarıda ise gözler Brexit anlaşması sonrası İngiltere'de yaşanan siyasi krize çevrildi. Avrupa Birliği ile varılan anlaşmayı eleştiren 4 bakanın istifasının ardından Başbakan Theresa May, görevini sürdüreceğini açıkladı ve varılan anlaşma için destek istedi. Bugün ayrıca Euro Bölgesi ekim ayı enflasyonu ve ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.
PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU
Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün güne 5.45 civarında başlamış, aşağı yönlü bir seyir izleyerek en düşük 5.3850 seviyesini test etmişti. Kurdaki düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında müzakerelerin tekrar başlaması etkili oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde artış görülürken Türkiye'nin pozitif ayrışmasında ise 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisi için olumlu etkiye sahip.
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