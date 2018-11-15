Amerikan NBC televizyonu, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı. Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini öne sürdü.

NBC’nin haberinde, Trump yönetiminin içlerinde Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI’ın da olduğu federal kurumlara Gülen’in iadesi için yasal yolların incelenmesi talimatını verdiği bildirildi.

Konuyla ilgili üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Beyaz Saray’ın Gülen’in iadesiyle Türkiye’yi Cemal Kaşıkçı konusunda yatıştırmayı ve Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği iddia edildi.

Beyaz Saray yetkililerinin, Adalet Bakanlığı ve FBI’a Gülen’in iadesine yönelik dosyanın yeniden açılması talimatını verdiği, İç Güvenlik Bakanlığı’na ise FETÖ elebaşının ülkedeki yasal statüsüne dair bilgi sorulduğu ifade edildi.

Sürecin içerisinde yer alan bir ABD’li yetkili, federal kurumlarda çalışan Trump yönetimiyle ilişkisiz ‘kariyer diplomatlarının’ taleplerin ciddi olduğunu fark ettiklerinde sinirlendikleri öne sürüldü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre NBC'deki haber üzerine bir Türk yetkili, “Kaşıkçı ve FETÖ elebaşı Gülen’in davaları arasında bir bağlantı, bir alaka bulunmamaktadır. Biz ABD’nin Gülen’in iadesi konusunda bir aksiyon, bir eylem ortaya koymasını bekliyoruz. Kaşıkçı davası ise Türk adalet sistemi ve uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek” diye konuştu.

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