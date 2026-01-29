Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.605,72 %1,48
        DOLAR 43,4249 %0,04
        EURO 52,1007 %0,35
        GRAM ALTIN 7.673,36 %2,27
        FAİZ 34,17 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 161,95 %-0,32
        BITCOIN 87.977,00 %-1,46
        GBP/TRY 60,0377 %0,13
        EUR/USD 1,1970 %0,13
        BRENT 69,78 %2,02
        ÇEYREK ALTIN 12.544,51 %2,25
        Haberler Ekonomi Para Doların küresel rezervlerdeki payı düşüyor - Para Haberleri

        Doların küresel rezervlerdeki payı düşüyor

        IMF verilerine göre, doların küresel rezervlerdeki payı 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 56,92'ye gerileyerek son yılların en düşük seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doların küresel rezervlerdeki payı düşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın birincil rezerv para birimi konumundaki doların küresel rezervlerdeki payı, politika belirsizlikleri ve ülkelerin rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin etkisiyle geriliyor.

        Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Resmi Döviz Rezervlerinin Para Birimi Dağılımı (COFER) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam küresel rezervler 13 trilyon dolara yükseldi.

        Bu dönemde doların küresel döviz rezervlerindeki payı yüzde 56,92 olarak kayıtlara geçti. Doların rezervlerdeki payı, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 58,51, ikinci çeyreğinde ise yüzde 57,08 seviyelerindeydi.

        Veriler, doların 1999'un başında yüzde 71,19 seviyesinde olan küresel döviz rezervlerindeki payının yıllar içinde belirgin bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

        REKLAM

        Euronun rezervlerdeki payı geçen yıl arttı

        Küresel rezervlerde euronun payında ise geçen yıl yükseliş görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,12 olan euronun payı, ikinci çeyrekte yüzde 20,24, üçüncü çeyrekte ise yüzde 20,33 oldu.

        Japon yeninin küresel rezervlerdeki payı, geçen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,73 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 5,65'e gerilese de üçüncü çeyrekte yüzde 5,82'ye tırmandı.

        Çin yuanının payı ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,96'dan ikinci çeyrekte yüzde 1,99'a yükselmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1,93'e indi.

        Amerikan doları küresel ödemelerdeki liderliğini koruyor

        Doların rezervlerdeki payında görülen düşüş, doların rezerv para birimi statüsü ve küresel para sistemindeki merkezi konumunu koruyup koruyamayacağına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor. Ancak küresel finansal işlemlerde doların hakimiyetinin sürdüğü görülüyor.

        ABD'nin küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmesine rağmen, küresel ticaretin yarısından fazlası dolar üzerinden faturalandırılıyor. Enerji ödemelerinin bir kısmının dolar dışı para birimlerine kaymasına rağmen küresel ticarete konu olan çoğu emtia dolar üzerinden fiyatlandırılıyor.

        REKLAM

        Ödemelere ilişkin veriler, doların küresel ödemelerde en çok kullanılan para birimi olduğunu ortaya koyuyor. SWIFT verilerine göre, doların küresel ödemelerdeki payı geçen yıl aralıkta yüzde 50,49 olarak kaydedildi.

        Aynı dönemde euronun payı yüzde 21,9, İngiliz sterlinin payı yüzde 6,73, Kanada dolarının payı yüzde 3,44, Japon yeninin payı yüzde 3,42 ve Çin yuanının payı yüzde 2,73 oldu.

        "Düşüşün büyük kısmı, rezerv yöneticilerinin çeşitlendirme arayışından kaynaklanıyor"

        Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) bünyesinde görev yapan American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, doların rezervlerdeki payı azalsa da küresel piyasalarda hala baskın para birimi olmaya devam ettiğini söyledi.

        Bu düşüşün büyük bir kısmının rezerv yöneticilerinin çeşitlendirme arayışından ve Kanada veya Avustralya doları gibi geleneksel olmayan para birimlerini rezervlerine eklemelerinden kaynaklandığını belirten Kamin, ayrıca rezervlerini artıran İsviçre gibi ülkelerin rezervlerindeki dolar payının diğer para birimlerine kıyasla daha düşük olması nedeniyle doların toplam payının azaldığını aktardı.

        REKLAM

        Kamin, rezervlerdeki payda düşüşün doların değer kaybetmesinin bir sonucu olabileceğine de işaret etti.

        Euro, yuan veya diğer para birimlerinin küresel olarak hakim para birimi olarak doların yerini alacağını düşünmediğini belirten Kamin, "Beklentim, doların öngörülebilir gelecekte hakim konumda kalmaya devam edeceği, ancak bu hakimiyetin boyutunun azalacağı yönünde. Başka bir deyişle, küresel para sistemi daha dengeli, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerleyecek, ancak dolar en önemli para birimi olarak kalmaya devam edecektir." dedi.

        "Yaşanan politika belirsizlikleri en önemli etkenlerden"

        Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola da son yıllarda küresel rezervlerde doların payının azalmasının birkaç faktörün birleşimiyle ilgili olduğunu söyledi.

        Ancak en önemli etkenin geçen yıl içindeki politika belirsizlikleri olduğuna işaret eden Sonola, "Bu kapsamda, tarifelerden kaynaklanan belirsizlikler, Grönland ile ilgili belirsizlikler ve şimdi de Japonya'nın mali sorunları ve ABD'nin bu sorunların istikrara kavuşturulmasında rol oynama potansiyeliyle ilgili belirsizlikler yer alıyor." dedi.

        Sonola, dolara güvenin kaybolduğunun söylenebileceği bir noktaya gelinmediğini, bu durumdan hala çok uzak olunduğunu vurguladı.

        Daha uzun vadeli bir bakış açısıyla, 10 yıllık, hatta 50 yıllık bir perspektiften bakıldığında, doların nominal değerinin bu iki zaman dilimi için uzun vadeli ortalamanın hala yakınında seyrettiğine işaret eden Sonola, "Bununla birlikte, marjlarda bir miktar çeşitlilik olduğu açıktır ve politika belirsizlikleri devam ederse bu eğilim muhtemelen sürecektir." diye konuştu.

        Sonola, ileriki dönemde hiçbir para biriminin doların yerini alacağını düşünmediğini vurgulayarak, ABD'deki derin hisse senedi, kredi ve tahvil piyasalarının, benzer derinlik ve kapsamda bir alternatifin yokluğunda dolara önemli destek sağladığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki Fatih'i öldüren akranı, olay öncesi internette ne kadar ceza alacağını araştırmış

        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin davanın duruşması, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) tutukluluk halinin devamına karar verilip, ertelendi. Acacı ailesinin avukatı Ersan Barkın, D.G.'nin cep telefonu incelemesinde eylemi gerçekleştirmesi ha...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?