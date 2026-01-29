Doların küresel rezervlerdeki payı düşüyor

Dünyanın birincil rezerv para birimi konumundaki doların küresel rezervlerdeki payı, politika belirsizlikleri ve ülkelerin rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin etkisiyle geriliyor.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Resmi Döviz Rezervlerinin Para Birimi Dağılımı (COFER) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam küresel rezervler 13 trilyon dolara yükseldi.

Bu dönemde doların küresel döviz rezervlerindeki payı yüzde 56,92 olarak kayıtlara geçti. Doların rezervlerdeki payı, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 58,51, ikinci çeyreğinde ise yüzde 57,08 seviyelerindeydi.

Veriler, doların 1999'un başında yüzde 71,19 seviyesinde olan küresel döviz rezervlerindeki payının yıllar içinde belirgin bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Küresel rezervlerde euronun payında ise geçen yıl yükseliş görüldü. Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,12 olan euronun payı, ikinci çeyrekte yüzde 20,24, üçüncü çeyrekte ise yüzde 20,33 oldu.

Japon yeninin küresel rezervlerdeki payı, geçen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,73 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 5,65'e gerilese de üçüncü çeyrekte yüzde 5,82'ye tırmandı.

Ödemelere ilişkin veriler, doların küresel ödemelerde en çok kullanılan para birimi olduğunu ortaya koyuyor. SWIFT verilerine göre, doların küresel ödemelerdeki payı geçen yıl aralıkta yüzde 50,49 olarak kaydedildi.

ABD'nin küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmesine rağmen, küresel ticaretin yarısından fazlası dolar üzerinden faturalandırılıyor. Enerji ödemelerinin bir kısmının dolar dışı para birimlerine kaymasına rağmen küresel ticarete konu olan çoğu emtia dolar üzerinden fiyatlandırılıyor.

"Düşüşün büyük kısmı, rezerv yöneticilerinin çeşitlendirme arayışından kaynaklanıyor"

Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) bünyesinde görev yapan American Enterprise Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin, doların rezervlerdeki payı azalsa da küresel piyasalarda hala baskın para birimi olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu düşüşün büyük bir kısmının rezerv yöneticilerinin çeşitlendirme arayışından ve Kanada veya Avustralya doları gibi geleneksel olmayan para birimlerini rezervlerine eklemelerinden kaynaklandığını belirten Kamin, ayrıca rezervlerini artıran İsviçre gibi ülkelerin rezervlerindeki dolar payının diğer para birimlerine kıyasla daha düşük olması nedeniyle doların toplam payının azaldığını aktardı.

Kamin, rezervlerdeki payda düşüşün doların değer kaybetmesinin bir sonucu olabileceğine de işaret etti.

Euro, yuan veya diğer para birimlerinin küresel olarak hakim para birimi olarak doların yerini alacağını düşünmediğini belirten Kamin, "Beklentim, doların öngörülebilir gelecekte hakim konumda kalmaya devam edeceği, ancak bu hakimiyetin boyutunun azalacağı yönünde. Başka bir deyişle, küresel para sistemi daha dengeli, çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerleyecek, ancak dolar en önemli para birimi olarak kalmaya devam edecektir." dedi.