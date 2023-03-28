Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Dolar/TL, 19,11 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1070 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,11 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, en düşük 19,0349, en yüksek 19,1113'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0918'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1070'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 20,6930'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 artışla 23,5610'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 102,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,3 artışla 1,0830'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda yüzde 60 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği, yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in sene sonuna kadar ise 100 baz puan faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, Fed ve piyasaların aynı beklentileri paylaşmaması nedeniyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskisini yıkıp yeni gecekondu yapıyoruz
İŞ-YAŞAM 'İstanbul'u 3 kez yıkıp yeniden yaptık'
Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda temkinli seyir
Varlık Barışı başvuru süresi cuma günü doluyor
İŞ-YAŞAM Varlık Barışı başvuru süresi cuma günü doluyor
Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi
İŞ-YAŞAM Ersin Arıoğlu yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hibe seviyesinde usulle teslim ediyoruz
İŞ-YAŞAM "Deprem konutlarını hibe seviyesinde usulle teslim ...
S&P'den Euro Bölgesi için büyüme tahmini
İŞ-YAŞAM S&P'den Euro Bölgesi için büyüme tahmini
AB'den Rus varlıkların gelirini kullanma planı
İŞ-YAŞAM AB'den Rus varlıkların gelirini kullanma planı
AB, Alitaliaya sağlanan kredinin geri ödenmesini istedi
İŞ-YAŞAM AB Alitalia'dan kredinin geri ödenmesini istedi
Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu' taklidine ceza
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan 'Et ve Süt Kurumu' taklidine ceza
Euro Bölgesi'nde şirket kredilerindeki büyüme ivme kaybetti
İŞ-YAŞAM Avrupa'da şirket kredileri sınırlı büyüdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.