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Dolar/TL, 19,47 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,4670 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,47 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,4580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 21,3580'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 24,3090'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0970'te seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentiler arasında yer aldığını kaydetti.

Analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü ifade ederek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD'de iflas eden San Francisco merkezli First Republic Bank'ın ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınması, bankacılık sektöründe yeni bir kriz dönemine girilebileceğine yönelik endişeleri şimdilik yatıştırdı.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dayanıklı mal siparişleri ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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