İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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