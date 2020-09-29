Rahim Ak rak@cyh.com.tr

İstanbul dolu karabasanını yeniden hatırladı. 2017'de iş çıkış saatine denk gelen ve tüm İstanbul'da etkili olan dolu 2 bin 500 araca zarar vermiş ve 800 milyon lira civarında hasar oluşmuştu. Bugün yağan dolu ise hem belirli bölgeleri etkiledi nem de iki nedenle daha az araca zarar verdi. Binlerden ilki pandemi nedeniyle hala bir çok araç evlerin garajında bulunuyor. İkincisi ise mesai saati olduğu için bir çok araç işyerlerinin garajındaydı. Ancak yine de kabusu hatırlamış olduk.

KASKO KARŞILIYOR ANCAK...

Dolu zararlarını kasko sigortası karşılıyor. Sigorta Genel Şartları'na göre ancak eğer ek sözleşme ile teminat altına alınmışsa kasko devreye giriyor. Eğer ek sözleşmede yoksa zararı cebinizden karşılamak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bilgi aldığımız sigorta şirketlerinin hemen tümü dolu zararlarını ek sözleşme gerektirmesine rağmen ana sözleşmeye otomatik olarak aldıklarını yeni müşterilerinin araçlarının ek sözleşme olsun veya olmasın kasko teminatı kapsamında olduğunu belirttiler.

Bu arada Anadolu Sigorta dolu hasarlarının ücretsiz tamir ettirileceğini hatırlattı. Ouick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise sigortalının isteğine bırakmadan dolu hasarlarını otomatik olarak kasko kapsamına aldıklarını söyledi. Sigorta şirketleri 2017'deki felakette de araçların hemen hepsini kasko sigortasından yararlandırmıştı.

HASARSIZLIĞI 8 ADETE KADAR BOZMAZ

Dolu hasarlarında diğer önemli konu ise bu hasar tamir edildiğinde aracın hasarsızlığını bozup bozmayacağı. Çünkü bir sonraki yıl kasko sigortasının priminde hasarsızlık büyük önem arz ediyor. Bir çok sigorta şirketi 8 adet göçük (tamirciler gamze diye adlandırıyor) ve 5 cm çapa kadar dolu hasarlarını mini onarım kapsamına alıyor ve bu durumda hasarsızlık bozulmuyor. Daha çok ve daha büyük göçük varsa aracın hasarsızlığı bozuluyor ve sonraki yıl kasko sigorta pirimi daha yüksek oluyor.

Ancak aracın ana aksamına denk gelen göçükler boya istediği için sadece 2 göçük mini onarım kapmasında olabiliyor. 2 göçük olsa da göçüklerin çapının 10 santimi geçmemesi gerekiyor.

5 İŞGÜNÜNDE BİLDİRİLMELİ

Ağırlıklı olarak zararı ağırlıklı olarak sigorta şirketleri ödeyecek ancak bunun için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Öncelikle araçlara gelen zararı kasko sigortaları ödeyecek. Kasko sigortasının çerçevesini çizen Genel Şartlar’da ise “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak” zorunluluğu getirilmiş durumda.

EK SÖZLEŞME İLE KASKO SİGORTASINA NELER DAHİL EDİLİYOR?

1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

2.Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,

9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,

11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar,

14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.