NEDEN PEMBE AY DENİYOR?

"Pink Moon" (Pembe Ay), Nisan ayındaki dolunay için kullanılan geleneksel bir isimdir. Adını gerçekten pembe olmasından değil, bu dönemde Kuzey Amerika’da açan pembe "phlox" çiçeklerinden alır. Yani, gökyüzündeki Ay pembe görünmez, ancak bu ad mevsimsel bir sembolizmi taşır.