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        Haberler Televizyon Dolunay Katilleri filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Dolunay Katilleri oyuncuları kimler?

        Dolunay Katilleri filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Dolunay Katilleri oyuncuları kimler?

        Amerikalı yazar David Grann'in romanından uyarlanan ve başrollerinde dünyaca ünlü oyuncular Leonarda DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı Dolunay Katilleri, gün itibariyle vizyona giriyor. İşte, Dolunay Katilleri filmi konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:56
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        Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Dolunay Katilleri için beklenen gün geldi çattı. Senarist Eric Roth tarafından kaleme alınan film, gerçek bir hikayeden esinlenilerek ABD'nin başkenti Washington'da çekildi. İşte, filme dair tüm detaylar...

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        DOLUNAY KATİLLERİ KONUSU NEDİR?

        Dolunay Katilleri filmi, 1920'lerde Oklahoma'da petrol nedeniyle meydana gelen ve FBI'ın kuruluşuyla sonuçlanan Osage Kızılderili cinayetlerini konu alıyor.

        20.yüzyılın başında arazilerinde çıkan petrol, Amerikan yerlisi Osage Halkı’na servet kazandırarak onları bir gecede dünyanın en zengin insanları haline getirir.

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        Ancak bu zenginlik, çok sayıda cinayete de sebep olur. Cinayetleri araştıranlar da aynı kaderi paylaşır.

        Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya henüz kurulma aşamasında olan FBI atanır. FBI dedektifi gizemli cinayetleri araştırırken korkunçö bir sırrı da açığa çıkarır.

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        DOLUNAY KATİLLERİ OYUNCULARI KİMLER?

        Leonardo DiCaprio - Ernest Burkhart

        Robert De Niro - William King Hale

        Lily Gladstone - Mollie Burkhart

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        Jesse Plemons - Tom Whit

        Tantoo Cardinal - Lizzie Q

        John Lithgow - Prosecutor Leaward

        Brendan Fraser - W. S. Hamilton

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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