Dolunay Katilleri filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Dolunay Katilleri oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin yeni filmi Dolunay Katilleri için beklenen gün geldi çattı. Senarist Eric Roth tarafından kaleme alınan film, gerçek bir hikayeden esinlenilerek ABD'nin başkenti Washington'da çekildi. İşte, filme dair tüm detaylar...

DOLUNAY KATİLLERİ KONUSU NEDİR? Dolunay Katilleri filmi, 1920'lerde Oklahoma'da petrol nedeniyle meydana gelen ve FBI'ın kuruluşuyla sonuçlanan Osage Kızılderili cinayetlerini konu alıyor. 20.yüzyılın başında arazilerinde çıkan petrol, Amerikan yerlisi Osage Halkı’na servet kazandırarak onları bir gecede dünyanın en zengin insanları haline getirir.

3 Şurada Paylaş!









Ancak bu zenginlik, çok sayıda cinayete de sebep olur. Cinayetleri araştıranlar da aynı kaderi paylaşır.



Ölenlerin sayısı yirmi dördü aştığında ise davaya henüz kurulma aşamasında olan FBI atanır. FBI dedektifi gizemli cinayetleri araştırırken korkunçö bir sırrı da açığa çıkarır.