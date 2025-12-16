Domates buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta domates saklama yöntemleri

Pek çok kişinin aklını kurcalayan "Domates buzluğa nasıl konur, bütün mü yoksa rendelenmiş mi saklamak daha iyidir?" sorusunun cevabı ve mutfaktaki işinizi yarı yarıya azaltacak pratik yöntemler bu yazıda sizi bekliyor. Kışlık hazırlıklarınızı bir şölene dönüştürmek için ihtiyacınız olan tüm detaylar...

Domates, asidik yapısı ve yüksek su oranı nedeniyle dondurulmaya en uygun sebzelerden biridir. Ancak doğru yöntem uygulanmadığında kışın dondurucudan çıkardığınızda karşılaşacağınız şey lezzetli bir sos yerine buzlu ve tatsız bir kütle olabilir. İster bütün halde atıp pratik bir şekilde kabuğunu soymak isteyin, ister rendeleyip yemeklik porsiyonlar hazırlayın, isterseniz de pişirip kavanozlara hapsetmek yerine buzlukta yer açın; her yöntemin kendine has avantajları vardır. Kışın yemek yaparken size zaman kazandıracak, lezzetten ödün vermeden uygulayabileceğiniz en garantili saklama yöntemlerini, domatesin cinsine göre değişen işlem basamaklarını ve dondurucudan çıkan domatesi kullanmanın püf noktalarını bu içeriğimizde sizler için ele alıyoruz. İşte domatesin en taze halini kışa taşımanın yolları...

REKLAM DOMATES SEÇİMİ VE HAZIRLIK AŞAMASI Kışlık hazırlıkların en önemli kuralı, doğru malzemeyi seçmektir. Dondurucuya girecek domateslerin mutlaka tarla domatesi olması, mevsiminde ve tam olgunlaşmış olması gerekir. Rengi tam kırmızıya dönmemiş, yeşil kalmış veya ezik, çürük kısımları olan domatesler dondurucuda lezzetini tamamen kaybedecektir. Özellikle "yumurta domates" veya "Bursa domatesi" denilen, suyu az, eti bol ve kabuğu ince cinsler, dondurmak ve sos yapmak için en ideal türlerdir. Sulu domatesler dondurulduğunda buzlanma oranı artacağı için lezzet yoğunluğu azalabilir. Eve kasalarla aldığınız domatesleri işleme başlamadan önce çok iyi yıkamak gerekir. Üzerindeki toz, toprak ve olası ilaç kalıntılarından arındırmak için geniş bir kapta sirkeli suda bekletmek iyi bir yöntemdir. Yıkama işleminden sonra domateslerin sap kısımlarını keskin bir bıçakla oymak veya kesip atmak gerekir. Eğer domatesleri bütün saklamayacaksanız, bu aşamada kabuklarını soymak isteyebilirsiniz. Domates kabuklarını en kolay soymanın yolu, alt kısımlarına bıçakla bir çarpı atıp, domatesleri bir dakika kaynar suda bekletip ardından hemen buzlu suya atmaktır. Bu şoklama işlemi sayesinde kabuklar zar gibi soyulacaktır. Ancak buzlukta bütün saklama yöntemini seçecekseniz, kabuk soymakla uğraşmanıza hiç gerek yoktur.

REKLAM BÜTÜN OLARAK SAKLAMA YÖNTEMİ En zahmetsiz, en pratik ve çalışanlar için en kurtarıcı yöntem, domatesleri bütün halde dondurmaktır. Bu yöntemde domatesleri yıkadıktan ve sap kısımlarını temizledikten sonra, iyice kurumalarını beklemek çok önemlidir. Islak kalan domatesler dondurucuda birbirine yapışır ve buzlanma yapar. Kuruyan domatesleri bir tepsiye dizip dondurucuda 1-2 saat ön dondurma işlemine tabi tutarsanız, poşetlediğinizde birbirlerine yapışmazlar ve kışın ihtiyacınız kadarını (örneğin 2-3 tane) kolayca alabilirsiniz. Bütün donmuş domatesin en büyük avantajı, kabuk soyma derdini ortadan kaldırmasıdır. Kışın yemek yapacağınız zaman dondurucudan çıkardığınız domatesi musluğun altında 10-15 saniye tuttuğunuzda, kabuklarının kendiliğinden soyulduğunu göreceksiniz. Hafifçe çözünen bu domatesleri doğramak da çok kolaydır; buzlu haliyle doğrandığında suyunu kaybetmez ve yemeğe maksimum lezzet verir. Bu yöntem özellikle yer sıkıntısı olmayan ve hazırlık aşamasında zamanı kısıtlı olanlar için mükemmeldir. REKLAM RENDELEYEREK VEYA DOĞRAYARAK SAKLAMA Eğer dondurucunuzda yeriniz kısıtlıysa veya kışın yemek yaparken "hazır doğranmış olsun, hemen tencereye atayım" diyorsanız, doğrama veya rendeleme yöntemi sizin için daha uygundur. Bu yöntemde domateslerin kabukları soyulur ve tercihe göre küp küp doğranır (yemeklik) veya rendelenir (menemenlik/sosluk).

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri buzdolabı poşetlerine doldururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta porsiyonlamadır. Çözülen bir gıdanın tekrar dondurulması sağlık açısından riskli olduğu için, her poşete sadece bir yemekte kullanacağınız miktarı (örneğin 2 su bardağı) koymalısınız. Poşetleri doldurduktan sonra üzerine hafifçe bastırarak yassılaştırıp havasını almak, hem buzlukta kitap gibi üst üste dizerek yer tasarrufu yapmanızı sağlar hem de domatesin daha hızlı donmasına yardımcı olur. Bu paketler kışın menemen, makarna sosu veya çorbalar için saniyeler içinde kullanıma hazırdır. REKLAM PİŞİREREK VEYA SOS HALİNDE SAKLAMA Domatesin asidini kırmak, lezzetini yoğunlaştırmak ve çiğ kokusunu tamamen ortadan kaldırmak isteyenler için pişirerek saklama yöntemi en lezzetli alternatiftir. Bu yöntemde kabukları soyulmuş ve doğranmış domatesler, geniş bir tencerede kendi suyuyla, suyu hafifçe çekene kadar kaynatılır. İçine eklenecek bir miktar zeytinyağı ve tuz, domatesin lezzetini artırır ve koruyuculuk sağlar. Arzu edilirse bu aşamada karışıma yeşil biber de eklenerek hazır menemen harcı elde edilebilir.