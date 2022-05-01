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Domenec Torrent: Kulüp durmuş durumda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. Domenec Torrent maçın ardından açıklamalar yaptı

Domenec Torrent: Kulüp durmuş durumda

Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında alınan 3-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından açıklamalar yaptı. İspanyol çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı. Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım"

"KULÜBÜ NASIL BULDUK AÇIKLARIM"

"Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı. Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız..."

"KULÜP TAMAMEN BOŞ HALDEYDİ"

"Kulüp tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız"

"SON 1 AYDIR ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"

"Kötü durum. 'Dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...."

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