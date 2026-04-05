Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan Beşiktaş sözleri: Canavar gibiydik! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan Beşiktaş sözleri: Canavar gibiydik!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 90+11'de penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve zirve yarışında tutundu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco: Canavar gibiydik!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, dev galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

        Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim.

        "CANAVAR GİBİYDİK"

        Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum.

        REKLAM

        "ODAKLANMIŞ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"

        Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık.

        ASENSIO VE İSMAİL AÇIKLAMASI...

        Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra denemek için içeri girdi, çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 29'uncu yıl dönümünde partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Suriye'de kritik zirve!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
