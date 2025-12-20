Domenico Tedesco'dan zorunlu 2 değişiklik!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi. REKLAM Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı. Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti. F.BAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.