Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan zorunlu 2 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan zorunlu 2 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco'dan zorunlu 2 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

        İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

        ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ

        Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

        Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

        TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

        Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.

        REKLAM

        Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.

        Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.

        ALTYAPIDAN 2 İSİM YEDEKLERDE

        Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.

        17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.

        Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

        ASENSIO SAĞDA, TALISCA 10 NUMARADA

        Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.

        Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu