Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi
2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da sahne alacak. Filenin Sultanları, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, ilk olarak Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.
DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
18 Haziran 2025
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın