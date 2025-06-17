A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Ligin ikinci haftasına İstanbul ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, ilk olarak Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Çin etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...