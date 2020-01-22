Domuz gribi belirtileri neler? Domuz gribi tedavisi nasıl? Domuz gribi bulaşıcı mı? soruları kış aylarında H1N1 virüsünün saptandığı vaka sayısının artmasıyla birlikte gündeme geldi. Domuz gribinin belirtilerinin aynı sıra hastalıktan korunmak için önleyici tedbirler almak da çok önemli. Domuz gribi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkar. Genellikle öksürük, 39 dereceye kadar çıkan ateş, baş ağrısı ve halsizlik domuz gribinin ilk belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ağrıları ve eklem ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Klinik bulgulara bakılarak domuz gribi, mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastanın ateşi 1-2 saat içinde 38–40 dereceye çıkabilir. Eğer hastanın ateşi 3-4 günde düşmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Özetle domuz gribi belirtileri kısaca şöyle:

- Ateş,

- Öksürük,

- Boğaz ağrısı,

- Yaygın vücut ağrısı,

- Baş ağrısı,

- Üşüme,

- Yorgunluk,

- Bazı vakalarda ise kusma ve ishal de görülür.

DOMUZ GRİBİ BULAŞICI MI?

Domuz gribi, mevsimsel grip gibi, solunum (hava) yoluyla bulasir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör etkiler. Ancak her ihtimale karşı, hasta kişinin temas ettigi yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller mutlaka yıkanmalıdır. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir. Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.

DOMUZ GRİBİ TANISI NASIL KONUR?

Domuz gribi tanısı, PCR yöntemi ile konulur. Test bu konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapılabilir.

DOMUZ GRİBİNDEN NASIL KORUNUR?

-Hasta görünen kişiler ile yakın temastan kaçının.

-Eğer yakın temas etmek zorundaysanız, maske takın ve ellerinizi sabunlu su ile yıkayın.

-Öksürdüğünüzde veya hapşurduğunuza ağzınızı kağıt mendil ile kapatın ve mendili bir daha kullanmamak için çöpe atın. Ardından ellerinizi yıkayın.

-Eğer hasta iseniz evde kalın ve diğer kişilerle temasınızı sınırlandırın.

-Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir.

-Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır.

-Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırın.

DOMUZ GRİBİNDE AŞI ETKİLİ Mİ?

H1N1 virüsüne karşı alınacak basit tedbirlerle hastalığa yakalanmamak mümkün. Bu önlemlerden ilki bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bunu da ilaçlarla değil, öncelikle sağlıklı beslenme ile düzenli spor yaparak ve stresten uzak kalarak yapabilirsiniz. Hastalığı engellemek için grip aşısı olmak da çok önemli. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, diyabet, KOAH, kalp hastalığı ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanların aşı yaptırması şart.