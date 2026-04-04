"Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası değiliz"

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve koalisyon hükümetindeki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, Avusturya hava sahasının kullanılmasına ilişkin, sadece İran'a saldırılar için giden ABD askeri uçaklarının değil "düşmanlıkları körükleyen" uçuşların da soruşturulması gerektiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası olmadıklarını" vurguladı.

Babler, ülkesinin, ABD'nin askeri uçuşları için hava sahasını kullanmasına izin vermemesine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin askeri uçaklarının, Avusturya hava sahasını kullanması karşısında net bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirten Babler, Avusturya'nın tarafsızlığının tartışmaya kapalı olduğunun ve özellikle şu aşamada kararlılıkla korunması gerektiğinin altını çizdi.

Babler, "(İran) Savaş bölgesine doğrudan gitmeyen ancak düşmanlıkları daha da körükleyen uçuşlar da kapsamlı şekilde soruşturulmalı. Biz Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası değiliz ve bu konuda bir santim bile geri adım atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Avusturya Savunma Bakanlığından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar için Avusturya hava sahasını kullanmasına "ülkenin tarafsızlık yasası" gereğince izin verilmediği bildirilmişti.

*Fotoğraf: Reuters, temsilidir