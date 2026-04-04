        Haberler Dünya "Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası değiliz"

        "Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası değiliz"

        Avusturya Başbakan Yardımcısı ve koalisyon hükümetindeki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası olmadıklarını" vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Avusturya Başbakan Yardımcısı ve koalisyon hükümetindeki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler, Avusturya hava sahasının kullanılmasına ilişkin, sadece İran'a saldırılar için giden ABD askeri uçaklarının değil "düşmanlıkları körükleyen" uçuşların da soruşturulması gerektiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası olmadıklarını" vurguladı.

        Babler, ülkesinin, ABD'nin askeri uçuşları için hava sahasını kullanmasına izin vermemesine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        ABD'nin askeri uçaklarının, Avusturya hava sahasını kullanması karşısında net bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirten Babler, Avusturya'nın tarafsızlığının tartışmaya kapalı olduğunun ve özellikle şu aşamada kararlılıkla korunması gerektiğinin altını çizdi.

        REKLAM

        Babler, "(İran) Savaş bölgesine doğrudan gitmeyen ancak düşmanlıkları daha da körükleyen uçuşlar da kapsamlı şekilde soruşturulmalı. Biz Trump'ın kaotik politikalarının bir parçası değiliz ve bu konuda bir santim bile geri adım atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Avusturya Savunma Bakanlığından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar için Avusturya hava sahasını kullanmasına "ülkenin tarafsızlık yasası" gereğince izin verilmediği bildirilmişti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polise sığındı! Seyir halindeyken saldırıya uğradı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobiline ateş açılan 62 yaşındaki Mehmet Aktaş, bacağından yaralanmasına rağmen araçla uzaklaşıp polisi arayarak güvenli noktada ekiplerle buluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
