Donald Trump'tan, Tom Hanks kararı

ABD Askeri Akademisi'nin Mezunlar Derneği, haziran ayındaki açıklamasında, her yıl sunulan 'Sylvanus Thayer Ödülü'nü bu sene ünlü oyuncu Tom Hanks’e vermeyi planladığını duyurmuştu. Dernek, Hanks’in; gazileri, orduyu ve ABD’nin uzay programını destekleyen kariyeri dolayısıyla bu ödüle lâyık görüldüğünü ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 'West Point' olarak bilinen ABD Askeri Akademisinin (USMA) mezun grubunun, oyuncu Tom Hanks'i ödüllendireceği etkinliği iptal etti. Washington Post'un haberine göre; mezunlar grubunun başkanı ve ABD ordusundan emekli albay Mark Bieger, açıklamasında, akademinin "25 Eylül'de planladığı Thayer Ödül Töreni'ni düzenlemeyeceğini" bildirdi.

Mark Bieger; "Bu karar, Akademi'nin, öğrencileri dünyanın en ölümcül gücü ABD ordusunda subay olarak liderlik etmeye, savaşmaya ve kazanmaya hazırlama temel misyonuna odaklanmaya devam etmesini sağlıyor" ifadesini kullandı.

The Hill haberine göre, oyuncu Tom Hanks'e verileceği duyurulan ödülün tevdi töreni "ani şekilde" iptal edildi. Törenin iptal nedenine dair açıklama yapılmadı.

"ÖNEMLİ BİR HAMLE"

Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada; "Muhteşem West Point'ımız, Tom Hanks'in ödül törenini akıllı bir şekilde iptal etti. Önemli bir hamle" ifadesini kullandı.