Şimdi hep birlikte bu soruların cevaplarını öğreneceğiz. Dondurma kilo aldırır mı? Dondurma yemek kilo yapar mı, verdirir mi? Eğer bunların cevabını merak ediyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Dondurma Kilo Aldırır mı, Verdirir mi?

Dondurmanın içerisinde çok sayıda vitamin bulunur. Bu yüzden hem sağlıklıdır hem de oldukça lezzetlidir. Yazın vazgeçilmez bir aktivitesi olan dondurma yemek de bazen insanların endişe etmesine sebep oluyor. Dondurma yemek kilo yapar mı diye merak ediliyor. İşte cevabı:

Süt ile yapılan dondurmalar kemiklerinizi güçlendirir. Kalsiyum açısından da zengindir.

Eğer kalsiyum yeterince alınırsa, yani belli bir miktarı geçmediğiniz sürece kilo kaybını destekler.

Ayrıca dondurmalar protein kaynağıdır.

Dondurmalar bundan dolayı vücutta yağ olarak depolanamazlar ve kilo yapamazlar.

Bilinçsizce tüketiyorsanız kalori miktarınızı artırır. Bu da kilo almanıza sebep olur.

Dondurma zayıflatır mı ya da dondurma kilo verdirir mi sorusunun cevabını sizlerle paylaştık. Kilo vermek isteyenler kalori hesabını mutlaka yapmak zorundadır. Çünkü aldığınız kalori harcadığınız kaloriden daha az olmalıdır. Böyle durumlarda yağ yakımı gerçekleşir ve kilo verebilirsiniz.

Diyet Yaparken Dondurma Yenir mi?

Dondurma diyeti bozar mı? Diyet yaparken ne kadar dondurma tüketilmeli?

Diyetisyenler dondurma tüketimine karşı değildir. Ama az önce de belirttiğimiz gibi dondurma tüketirken çok dikkat etmek gerekir. Nasılsa düşük kalorili ve yağ olarak depolanamaz diye düşünerek çok fazla yemeyin. Çünkü vücudunuzun dengesini bozabilir, şeker oranınızı karıştırabilir. Bu sebeplerden dolayı kesinlikle abartmamanız gerekiyor.

Bir dondurma yaklaşık 100 kaloridir. Bunu unutmayın. Ayrıca diyet listelerinde dondurma da yer alıyor. Fakat genelde bu listelerde yer alan dondurmalar çilekli, kakaolu, bademli ya da karamelli değildir. Sade ve külahsız dondurmalar yenilebilir. En düşük kaloriye sahip olan onlardır.

Diyetteyken dondurma yemek istiyorsanız egzersiz programınızı uygulamanız gerekiyor.

Diğer beslenme düzeninizi mutlaka uygulamalısınız.

Bu şekilde bir ilerleme kaydediyorsanız dondurmayı haftada iki ya da üç kere tüketebilirsiniz.

Yine de kalori hesaplaması yapmayı unutmayın. Böylece sonuçlarınız daha sağlıklı ve doğru olacaktır.

Dondurmalar sıcak yaz akşamlarında birer kurtarıcıdır. Ferahlatır ve bize enerji verir. Vitaminler ve mineraller sebebiyle de vücudunuza faydaları fazladır.

Gece Dondurma Yemek Zararlı mı?

Yazın en sevilen aktivitelerinden birisi de gece yürüyüşe çıkmaktır. Eğer böyle aktiviteler yapıyorsanız da mutlaka dondurma almak istersiniz. İşte bu durumda da gece dondurma yemenin bir zararı bulunuyor mu bulunmuyor mu merak edebilirsiniz.

Aslında diyetisyenler başta olmak üzere diğer uzmanlar da dondurmaların akşam saat 22.00’dan sonra tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun sebebi ise içerisinde bulunan şekerdir. Bu saatten sonra dondurma yerseniz size çok fazla dokunmayacaktır. Bu sebeple uzmanlar 22.00’dan sonra dondurma ya da başka bir şey yemeyi de önermezler. Bu saat civarında tüketerek günü bitirebilirsiniz.

Artık dondurmalar da çok fazla çeşitte bulunuyor. Bu yüzden kafanız karışabilir ve her birinin tadına bakmak isteyebilirsiniz. Ama diyette olduğunuzu unutmayın ve sade külahsız olanları tercih edin. İşte bu durumda sonucun ne kadar olumlu olduğunu kendiniz de göreceksiniz.