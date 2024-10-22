Haşlama işlemi dondurma işleminden önce gerçekleşir ve ürünün kısa bir süre - genellikle birkaç dakika - kaynar suda bekletilmesini içerir. Bu işlem zararlı bakterileri öldürür ve lezzet, renk ve doku kaybını önler. Ancak aynı zamanda B-vitaminleri ve C vitamini gibi suda çözünen besin maddelerinin kaybına da neden olur.