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Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon Türk lirasına çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı
Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar, 2252 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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